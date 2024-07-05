Первак: «В конце сезона «Луч» с тренером Павловым приезжает в Челябинск. С деньгами. Умоляют отдать игру за сто тысяч долларов»

Экс-владелец челябинского «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его команде предлагали сдать матч.

— Вы прошли вторую лигу, первую. Грязи много?

— Достаточно. Никогда не забуду, как проиграли во Владивостоке — судья нас на куски порвал! А в конце сезона «Луч» с тренером Павловым приезжает в Челябинск. С деньгами. Умоляют отдать игру за сто тысяч долларов. Нам-то уже ничего не надо, а эти в РПЛ рвутся.

— Отказали?

— С Павловым перед матчем диалог такой. «Помнишь, что ты с нами в первом круге сделал?» Тот смутился: «Ну, это футбол...» — «Вот сегодня и посмотрим настоящий футбол». Захожу в раздевалку. А ребята у меня в команде получали немного. Трешку максимум.

— Три тысячи долларов в месяц?

— Да. Объявляю: «Пацаны, если сегодня выигрываете — каждому по трешке. Хочу, чтобы «Луча» вообще на поле не было!»

— Выиграли?

— 2:0. Следом «Кубань» приезжает, тоже предлагает сто тысяч. Но мы и ее 2:0 хлопнули.