Первак: «Федун захотел популярности. А я ему в этом немножко мешал»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из клуба в 2005 году.
— Всякий поработавший в «Спартаке» потом будет мечтать туда вернуться?
— Поначалу у меня была такая мысль. Ушел-то я не совсем по своей воле...
— Расскажите про те дни.
— Дочка родилась, Маша. Жена пилила-пилила: «Давай воспитывай, молодой отец!»
— Сколько вам было?
— 54. Я послушал и ушел из «Спартака».
— Только по этой причине?
— Была и другая. В душе понимал: Федун захотел популярности! А я ему в этом немножко мешал. Можно было сесть с ним и договориться: тебе — популярность, мне — работа. Я буду делами заниматься, а ты «СЭ» интервью давать.
— Так в чем дело?
— Не стал я договариваться. Это сторона моего характера. Хотя мне и шеф говорил: «Подожди...»
— «Шеф» — это Алекперов?
— Ну да. Шеф у нас был один. Убеждал: «Подожди, Федун наиграется». К тому моменту я Федуну приносил два заявления об уходе. Он рвал. Но тут уж я настоял. Отпустили! Пришел домой, выпил немножко...
— Наигрался Леонид Арнольдович через 20 лет.
— Именно! Я-то видел, что он играет и наиграться не может.