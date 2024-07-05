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Первак: «Федун захотел популярности. А я ему в этом немножко мешал»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из клуба в 2005 году.

— Всякий поработавший в «Спартаке» потом будет мечтать туда вернуться?

— Поначалу у меня была такая мысль. Ушел-то я не совсем по своей воле...

— Расскажите про те дни.

— Дочка родилась, Маша. Жена пилила-пилила: «Давай воспитывай, молодой отец!»

— Сколько вам было?

— 54. Я послушал и ушел из «Спартака».

— Только по этой причине?

— Была и другая. В душе понимал: Федун захотел популярности! А я ему в этом немножко мешал. Можно было сесть с ним и договориться: тебе — популярность, мне — работа. Я буду делами заниматься, а ты «СЭ» интервью давать.

— Так в чем дело?

— Не стал я договариваться. Это сторона моего характера. Хотя мне и шеф говорил: «Подожди...»

— «Шеф» — это Алекперов?

— Ну да. Шеф у нас был один. Убеждал: «Подожди, Федун наиграется». К тому моменту я Федуну приносил два заявления об уходе. Он рвал. Но тут уж я настоял. Отпустили! Пришел домой, выпил немножко...

— Наигрался Леонид Арнольдович через 20 лет.

— Именно! Я-то видел, что он играет и наиграться не может.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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