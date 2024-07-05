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Первак — о покупке Кавенаги и Родригеса: «Со мной даже разговора не было. Двух высокооплачиваемых футболистов завели в обход генерального директора!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в клубе оказались аргентинские легионеры — нападающий Фернандо Кавенаги и защитник Клементе Родригес.

— Самое неожиданное решение Леонида Арнольдовича?

— Покупка Кавенаги и Родригеса. Со мной даже разговора не было. Двух высокооплачиваемых футболистов завели в обход генерального директора! Как вам история?

— Просто замечательная.

— Там Федун со Смоленцевым что-то мутили. Я решил разобраться в платежах, которые проводились через клуб. Вижу — Майами, какие-то странные агентские суммы отправлены в Аргентину...

— Кажется, миллиона три отдали агентам?

— Что-то вроде. Причем через банки Майами. А у меня там была дружественная адвокатская контора, довольно серьезная. Которая могла найти и банк, и что угодно. Через нее пытался понять: что происходит?

— Вы же пришли потом к Федуну, сказали: «Леонид, из 14 миллионов три разлетелись по странным адресам»?

— Нет. Деньги-то не мои. Ну и плюнул на это дело. Хотя пресса задавала вопросы именно мне — и про Кавенаги, и про Родригеса.

— Что вас смущало в Кавенаги кроме цены?

— В «Ривере» на него была заточена вся игра. Значит, и в «Спартаке» ее надо выстраивать под Кавенаги. Но Старков этого делать не собирался. Аргентинец долго не вписывался, на скамейке сидел. А он же дорогущий. И Федун нет-нет, да толкнет меня: «А почему Кавенаги не поставили? Скажи — пусть ставят!» Я звонил Старкову: «Слушай, шеф просит выпустить». Ну, выпускал...

— Кавенаги сами ребята невзлюбили. Из-за астрономической зарплаты.

— Эти понятно. Тоже фактор! В команде не должно быть перекоса. Все же знают, что Видич получает 700 тысяч евро, а Кавенаги — под трешку!

— Объективная цена аргентинца в тот момент?

— Может, миллионов пять за трансфер. А зарплата... От силы лимон!

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Клементе Хуан Родригес
Фернандо Кавенаги
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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