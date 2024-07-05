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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последнем общении с Леонидом Федуном.
— Федун теперь в Монако живет?
— Понятия не имею. Мы не общаемся. Последний раз переписывались три года назад, когда поздравил его с 65-летием.
— Ответ пришел?
— Да.
— Вы же в каком-то интервью говорили — Федун вас заблокировал.
— Тогда ответил. Договорились с ним встретиться, кое-что обсудить. Но когда я набрал, телефон уже оказался заблокирован.
— Это вскоре после поздравлений, получается?
— Да.
— Что-то есть в этом жесте брезгливое. Обидно?
— Вообще нет. Это говорит о нем как о человеке. Не обо мне. Ну, заблокировал и заблокировал. Я сразу потерял к Федуну всякий интерес.
— Хотели обсудить с ним возможность своего возвращения в «Спартак»?
— Нет-нет, этой темы точно не касались бы. Мне просто были интересны мысли Федуна. Я же видел — в «Спартаке» постоянно какая-то тупиковая ситуация. Одного тренера меняют, второго, третьего. Провожают как «тренеришек». А потом Эмери из года в год выигрывает Лигу Европу. Значит, что-то в «Спартаке» не так?