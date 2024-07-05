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Первак — о Федуне: «Договорились с ним встретиться, кое-что обсудить. Но когда я набрал, телефон уже оказался заблокирован»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о последнем общении с Леонидом Федуном.

— Федун теперь в Монако живет?

— Понятия не имею. Мы не общаемся. Последний раз переписывались три года назад, когда поздравил его с 65-летием.

— Ответ пришел?

— Да.

— Вы же в каком-то интервью говорили — Федун вас заблокировал.

— Тогда ответил. Договорились с ним встретиться, кое-что обсудить. Но когда я набрал, телефон уже оказался заблокирован.

— Это вскоре после поздравлений, получается?

— Да.

— Что-то есть в этом жесте брезгливое. Обидно?

— Вообще нет. Это говорит о нем как о человеке. Не обо мне. Ну, заблокировал и заблокировал. Я сразу потерял к Федуну всякий интерес.

— Хотели обсудить с ним возможность своего возвращения в «Спартак»?

— Нет-нет, этой темы точно не касались бы. Мне просто были интересны мысли Федуна. Я же видел — в «Спартаке» постоянно какая-то тупиковая ситуация. Одного тренера меняют, второго, третьего. Провожают как «тренеришек». А потом Эмери из года в год выигрывает Лигу Европу. Значит, что-то в «Спартаке» не так?

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Юрий Первак
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