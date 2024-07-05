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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в Челябинске с тренером Валерием Овчинниковым по прозвищу Борман.
— Самое интересное, что услышали от Овчинникова?
— Ой, у него все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел.
— Просил работу с судьями профинансировать?
— Ага. «Дай денег, и все вопросы решу». Ответил: «Валера, тогда зачем ты нужен? Деньги и у меня есть. Может, я тренером буду?»
— Приглашая Бормана, разве не знали о милых тонкостях его работы?
— Откуда? В футболе я был еще новичком. Информация о Бормане стала поступать лишь после того, как назначил его главным.
— Схватились за голову?
— Да нет, решил поближе к человеку присмотреться. Подумал — может, и с ним выйдем в первый дивизион. Но не было ни игры, ни результата.