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Первак: «У Бормана все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в Челябинске с тренером Валерием Овчинниковым по прозвищу Борман.

— Самое интересное, что услышали от Овчинникова?

— Ой, у него все разговоры на одну тему — судьи, бабки, договорняки... Я охренел.

— Просил работу с судьями профинансировать?

— Ага. «Дай денег, и все вопросы решу». Ответил: «Валера, тогда зачем ты нужен? Деньги и у меня есть. Может, я тренером буду?»

— Приглашая Бормана, разве не знали о милых тонкостях его работы?

— Откуда? В футболе я был еще новичком. Информация о Бормане стала поступать лишь после того, как назначил его главным.

— Схватились за голову?

— Да нет, решил поближе к человеку присмотреться. Подумал — может, и с ним выйдем в первый дивизион. Но не было ни игры, ни результата.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Футбол
Валерий Овчинников
Юрий Первак
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