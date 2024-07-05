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Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал предположение, кто мог стоять за скандальным интервью Дмитрия Аленичева в 2006 году.

— Что вы сказали Федуну — раз он изменил мнение об Александре Петровиче?

— Просто: «За результат и все действия Старкова буду отвечать я!» Так и получилось. А то, что после моего ухода разыграли с Аленичевым... Думаю, это было срежиссировано.

— Вот как?

— Возможно, Федун таким образом решил убрать Старкова, чтобы не выплачивать ему неустойку. Ну и с кем-то договорился. Не забывайте, в то время в клубе еще работал Смоленцев (технический директор. — Прим. «СЭ») — хитрован, выполнявший любой каприз шефа.

— Вы уверены, что за выступлением Дмитрия стояли другие люди?

— Мне так кажется. Понимаете, Аленичев-игрок и Аленичев после Совета Федерации — два разных человека. Первый не мог сам все придумать и воплотить, кто-то должен был навести его на эту мысль.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
0
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