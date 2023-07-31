Экс-арбитр ФИФА Савченко: «Безбородов не заслуживает отстранения от судейства»

Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко высказался о работе судьи Владислава Безбородова на матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Отстранение? Ни в коем случае. Он этого не заслуживает. Его подвела система ВАР. Вот там надо разбираться. А то, что делал Безбородов, по футбольным законам, в принципе, все правильно. Логика его решений мне понятна. Видимо, у него потерялся контакт с ВАР. И он, видимо, слушает, что говорит ВАР, а, в принципе, он все правильно сделал. И ему пришлось, видимо, повторить», — приводит слова Савченко «Спорт День За Днем».

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР.

Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича.

Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».