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Юрий Семин: «В сегодняшнем «Спартаке» Черенков был бы ключевым исполнителем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин поделился с «СЭ» впечатлениями от премьерного просмотра фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист». Показ состоялся 28 октября в Москве.

«Мне фильм понравился. Понравилось и то, что столько людей пришло на премьеру. Футбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. И Федор Черенков — один из тех людей, которые в свое время вложил в этот вид спорта много сил, эмоций, мастерства. Люди ходили на стадион, в том числе и на Черенкова.

Во время просмотра картины мы ненадолго окунулись в свою молодость, вспомнили тот футбол, полные стадионы... Хорошее кино. Оно меня даже растрогало.

Черенков как футболист опередил свое время. В советском футболе в тренировочном процессе пристальное внимание уделялось физической готовности игроков, атлетизму, а Федор брал все-таки другим. Он бы сейчас вписался в современный футбол. Имею в виду футбольный интеллект, понимание игры, короткий обостряющий пас. Правда, тогда, в 80-е годы, это практиковалось только в «Спартаке». Отсюда и пошло понятие — спартаковский футбол. Так вот в сегодняшнем «Спартаке» Федор был бы ключевым исполнителем», — сказал Семин.

Фильм «Федя. Народный футболист» выходит в широкий прокат в четверг, 31 октября.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин

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