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Сегодня, 12:01

Семин — о Худякове в «Штурме»: «Ему стоило переходить, так как в «Локомотиве» фактически не играл»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход бывшего вратаря железнодорожников Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

«Только время и его работа покажет, правильное это решение или нет. Но ему стоило переходить, так как в «Локомотиве» фактически он не играл. Он молодой и, на мой взгляд, перспективный, но как у него все сложится, пока сказать сложно», — сказал Семин «СЭ».

Худяков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды железнодорожников. 20-летний футболист покинул команду по окончании прошлого сезона и стал свободным агентом.

(Денис Сафронов)

Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Штурм
Юрий Семин
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