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Сегодня, 11:55

Семин — о признании Станковича лучшим тренером месяца в РПЛ: «Вне сомнений, Деян заслужил эту награду»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича лучшим в РПЛ по итогам ноября и декабря.

46-летний специалист собрал 9 из 10 голосов экспертов и большинство голосов болельщиков. На награду также претендовали Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин») и Заур Тедеев («Акрон»).

«Если смотреть результаты за месяц, вне сомнений, Деян заслужил эту награду. Он набрал в пяти матчах максимум возможных очков, и, очевидно, это лучший результат среди остальных кандидатов. Поэтому я согласен с выбором Станковича как с лучшим тренером месяца», — сказал Семин «СЭ».

По итогам 18 туров красно-белые с 37 очками занимают третье место в чемпионате России.

Денис Сафронов

1
Деян Станкович
Юрий Семин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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