Семин — об Осинькине в «Крыльях»: «Все сегодняшние достижения в становлении команды — это только его заслуга»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на сохранение Осинькиным поста главного тренера в «Крыльях Советов» после встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Это еще раз говорит о том, что он очень важная фигура в команде. На мой взгляд, все сегодняшние достижения в становлении команды — это только его заслуга. Именно поэтому к нему такое отношение со стороны игроков и фанатов, и, я думаю, руководители это услышали», — сказал Семин «СЭ».

Бывший тренер также оценил поставленную перед Осинькиным цель занять в чемпионате место не ниже восьмого.

«Сложно ответить, справится ли он. Все-таки результат зависит не только от него самого, но и от его окружения: игроков, спортивного директора, руководителей клуба и остальных. Ему одному выполнить такую задачу будет очень сложно, но если они все будут работать вместе, то, значит, они это выполнят», — добавил Семин.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров.