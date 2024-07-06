Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Семин: «Головин — ключевой игрок клуба-участника ЛЧ — это престижно для российского футбола»

Telegram Дзен

Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головин в «Монако» на своем месте. У него пошла там игра, в него верят. Не вижу смысла говорить об уходе в другую команду. Головин — ключевой игрок клуба, который сыграет в ЛЧ — это престижно для российского футбола», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 28-летний Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Юрий Семин
Обсудить
Читайте также
Биография Майкла Чендлера: жизнь и карьера американского бойца UFC
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Факел» в товарищеском матче обыграл тульский «Арсенал»

«Краснодар» обыграл «Ростов» в южном дерби, команды на двоих забили пять голов