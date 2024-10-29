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Сегодня, 17:57

Юрий Семин — о судействе в РПЛ: «Нужны четкие трактовки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах судейства матчей чемпионата страны.

«К тому, как наши судьи по-разному трактуют те или иные эпизоды, конечно, возникают вопросы. Весьма актуальная проблема. Мне кажется, надо что-то делать с тем, что происходит в штрафной при подачах угловых. Не футбол, а борьба... А судьи никак не реагируют. Нужны какие-то четкие трактовки. Борцовские приемы какие-то...

Нужно как-то пресекать жесткость, которая перетекает в дерзость и жестокость. Имею в виду работу Карасева на матче «Зенит» — «Локомотив». Где-то рефери жалел футболистов, обошелся без красных карточек. Какими трактовками он руководствовался? Видимо, не хотел ломать сюжет игры. Ну что поделать», — сказал Семин.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич (слева) и&nbsp;председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Тренеры клубов РПЛ устали от судейских ошибок. Мажич и Каманцев, сделайте трактовки едиными!

РПЛ
Юрий Семин

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