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Сегодня, 13:50

Семин: «Успехи «Спартака» не за горами»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Ахмат» тянул время? Футбол — это игра на результат. Каждая команда видит свои возможности и строит от этого свою тактику. Здесь ничего необычного не произошло. Просто «Ахмат» хотел завоевать очки, и они это сделали. «Спартак» должен быть готов к этому. Имея таких качественных игроков, «Спартак» должен был найти выход из этой сложной ситуации и переиграть оборону соперника. Мне нравится «Спартак» в последнее время. Они агрессивные, эмоциональные, физически хорошо подготовлены. У них достаточно много квалифицированных игроков, на которых можно строить комбинационную игру. Успехи «Спартака» не за горами. Они должны правильно воспользоваться материалом, который у них есть», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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