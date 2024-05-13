Семин похвалил игру «Динамо»: «У них есть мощный характер. Судьба чемпионства в их руках»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от игры «Динамо» после победы клуба над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Гонка за чемпионство серьезная, и она будет продолжаться до последнего тура. Но сейчас все в руках московского «Динамо». От них только зависит, будут они чемпионами или нет. На мой взгляд, последние матчи команды показали, что перед ними поставлены максимальные задачи, что у них есть мощный характер, который позволяет выходить даже из самых сложных ситуаций, как в матче с «Балтикой». Я думаю, что хоть чемпионат еще не закончен, но судьба чемпионства в их руках», — сказал Семин «СЭ».

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Вторым идет «Зенит» (51), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

18 мая бело-голубые проведут домашнюю встречу с «Крыльями Советов».

(Денис Сафронов)