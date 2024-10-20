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Сегодня, 16:33

Семин: «В «Спартаке» много игроков претендуют на основной состав, и в целом все они среднего уровня»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«Спартак» хорош тем, что все-таки у них есть эмоции. Они идут до конца, не сдаются. Но на сегодняшний момент большой отрыв. Дай бог, чтобы их энтузиазм не пропал в борьбе за первые места», — сказал Семин «СЭ».

Экс-тренер «Локомотива» также ответил на вопрос о подборе футболистов «Спартака».

«Что касается Станковича, у него много своих проблем: в «Спартаке» очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто. Если он с ними управится, значит, все встанет на свои места.

«Спартак» небезнадежен. Думаю, они еще могут преподнести сюрпризы. Исправят определенные погрешности. Во что играет «Спартак»? Эпизодически агрессивно, явно. Но всегда чего-то не хватает для победы. Болельщики хорошо поддерживают. Был полный стадион. Матч очень качественный был, мне понравился. Еще думаю, будет достаточно сюрпризов», — добавил Семин.

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 12 матчей, набрав 19 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин

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