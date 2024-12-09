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Сегодня, 11:15

Семин назвал Бонгонду, Угальде, Барко и Маркиньоса «великолепной четверкой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о лучшей команде первой части сезона РПЛ.

«Лучшая команда — та, которая на первом месте. Сейчас там «Краснодар». Но еще выделю «Спартак», который идет рядом. Потому что команда показывает достаточно яркую игру. Станкович за короткий срок нашел наилучшие тактические варианты, он нашел места таким игрокам как Бонгонда, Угальде, Барко и Марконьос. Сейчас это великолепная четверка, которая решала и будет решать задачи. У них большой потенциал», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» после 18 туров набрал 37 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков.

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Манфред Угальде
Юрий Семин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
Эсекьель Барко
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