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Сегодня, 03:21

Семин: «То, что Антон Миранчук до сих пор без команды — для меня нонсенс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен, что экс-полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук не может найти себе новую команду.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды — для меня нонсенс», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

1 июля 28-летний россиянин стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с «Локомотивом».

Источник: «РБ Спорт»
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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