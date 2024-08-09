Семин: «То, что Антон Миранчук до сих пор без команды — для меня нонсенс»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин удивлен, что экс-полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук не может найти себе новую команду.

«Для меня удивительно, что Миранчук не может найти команду. Наверное, в данной ситуации это вопрос к агентам, почему так происходит. Это игрок с большим потенциалом, футболист высокого уровня. То, что он до сих пор без команды — для меня нонсенс», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

1 июля 28-летний россиянин стал свободным агентом, так как у него закончился срок действия контракта с «Локомотивом».