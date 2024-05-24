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Сегодня, 03:53

Семин: «Топовых игроков в РПЛ недостаточно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что сейчас в чемпионате России не хватает игроков высокого класса.

«Сложно сказать, что этот сезон лучший за последнее время. Все-таки топовых игроков в РПЛ недостаточно. Мне не хватило футболистов экстра-класса. В этом году их слишком мало. Да, было напряжение, но его создавали не игроки, а команды, в основном из второй половины таблицы.

В последнем туре нам стоит ждать чемпиона! Поэтому он самый важный. Все может быть неожиданно. У «Динамо» есть возможности самим решить исход чемпионской гонки. А вот другие команды ждут неожиданности и осечки. Но позиции «Динамо» таковы, что они сами могут решить все вопросы», – цитирует Sport24 Семина.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-649909-semin-v-rpl-nedostatochno-topovykh-igrokov-ikh-slishkom-malo
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
0
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