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Сегодня, 03:37

Семин: «Болельщики «Спартака» могут с оптимизмом смотреть в будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил работу нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Болельщики «Спартака» могут с оптимизмом смотреть в будущее. Работа Станковича в «Спартаке» видна, красно-белые прибавили во многих моментах. Самое главное, что игроки выходят на поле с большим желанием победить», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

После семи туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет вторым (15 баллов), а замыкает тройку «Локомотив» (15 очков). У «Спартака» 15 очков и четвертая строчка.

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин

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