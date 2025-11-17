Семин назвал ЦСКА и «Краснодар» лучшими командами первого круга РПЛ

17 ноября, 15:35
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал лучшие команды первого круга РПЛ.
«Любые итоги отражает турнирная таблица. Мы видим, что ЦСКА и «Краснодар» набрали одинаковое количество очков и находятся на первом и втором местах. Эти команды показали очень высокий уровень футбола, у них сыгранные составы. У остальных клубов есть определенные проблемы. Еще понравилась «Балтика». Тренер полностью использует возможности своих игроков. За счет командных действий они вызывают серьезную угрозу конкурентам», — сказал Семин «СЭ».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 33 очками после 15-го тура. Далее расположились ЦСКА (33) и «Зенит» (30).
Илья858
Сёмин как суперкомпьютер Опта
Ратель
Первое предложение весьма спорно. Что подтвердил сам же Сёмин упоминанием Балтики, ведь она не третья)) Да, в таблице можно посмотреть самое важное про команду, но многие смотрят только на очки((
Slim Tallers
Ну,это очевидно,хотя и паровозы понравились. В весенней части будет весело. Надеюсь,100 летие вновь перенесут.
Sergey Sparker
Как СЭ допустил такую крамолу? Почему не Спартак? По всей аналитике СЭ Спартак лучшая команда России, Мира и Вселенной! С большим отрывом!
Фирсыч
Спасибо! А то я голову ломаю, какие же команды лучшие?
За спорт!
Майор логичность.
оппонент
Палыч открытие сделал. Да любой, даже не знающий что такое футбол взлянув на таблицу сказал бы так же.
