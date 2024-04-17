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Сегодня, 16:55

Семин: «Конечно, Дзюба помог «Локо». А что будет дальше — судить не берусь»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему железнодорожники упустили победу над ЦСКА (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Давайте о московском дерби. Почему «Локо» упустил победу над ЦСКА?

— Не хотелось бы подробно обсуждать эту игру. Скажу коротко. «Локомотив» провел два разных тайма. Первая половина встречи прошла под диктовку железнодорожников. Однако Владимир Федотов произвел замены, которые усилили игру армейцев, повлияли на исход. Красно-синие отыгрались и даже смогли выйти вперед. Что касается замен «Локо», мне кажется, с поля ушли лучшие футболисты...

— Специалисты считают, что Дзюба совсем не попал в игру. Справедливо ли его критикуют за медлительность? Нужно ли клубу продлевать с ним контракт?

— Тренеры «Локомотива» каждый день видят его в тренировочном процессе. Оценивают, делают выводы. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Дзюба, конечно, помог «Локомотиву». А что будет дальше, в следующем сезоне, судить не берусь.

— После поражения «Локо» от «Динамо» (1:3) Валерий Газзаев сказал: «При всем уважении к Дзюбе в современном футболе так не играют»

— Это мнение уважаемого специалиста. Я не вправе как-то комментировать его слова.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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