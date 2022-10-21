Юрий Семин: «Защитники раскусили Педриньо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему форвард команды Педриньо после яркого старта ушел в тень.

— Педриньо произвел настоящий фурор, забив четыре мяча в кубковом матче с «Химками», а потом как-то ушел в тень. Почему?

— Бразилец действительно сильно проявил себя в своих первых матчах за «Локо». Успешно шел в обводку, бил по воротам. Но тут нужно учитывать следующее. Да, забил четыре мяча в игре с «Химками». Однако правый защитник соперников явно его не знал, не изучил. Постоянно пускал его в середину, давал себя обвести. А вот в следующих встречах легионеру уже не позволили так разгуляться. Поняли, раскусили главный козырь. Может быть, поэтому Педро Габриэл в последних турах оказался в резерве.

На счету 22-летнего бразильца четыре гола в трех матчах Кубка России. В пяти матчах РПЛ он не отличился результативными действиями.