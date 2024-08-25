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Сегодня, 07:00

Семин: «Спартак» очень понравился, красно-белые были ближе к победе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Матч мне очень понравился, как и «Спартак», который был хорошо подготовлен. На мой взгляд, красно-белые были ближе к победе, они играли организованно, хорошо действовали в обороне. «Спартак» играл в сложный футбол после потери мяча. Эпизодами футболисты красно-белых действовали персонально по «Зениту». «Спартак» неплохо играл до штрафной соперника. Внутри не хватало более высокого мастерства у футболистов. У «Спартака» были шансы забить. Сегодня «Спартак» очень организованная команда для борьбы за самые высокие места. Хотелось бы отметить высокую посещаемость. Был большой ажиотаж перед этим матчем. Такой футбол нам нужен», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После шести туров «Зенит» с 14 очками находится на первом месте, а «Спартак» с 11 очками занимает четвертую строчку.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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