Семин: «Спартак» очень понравился, красно-белые были ближе к победе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру «Спартака» в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Матч мне очень понравился, как и «Спартак», который был хорошо подготовлен. На мой взгляд, красно-белые были ближе к победе, они играли организованно, хорошо действовали в обороне. «Спартак» играл в сложный футбол после потери мяча. Эпизодами футболисты красно-белых действовали персонально по «Зениту». «Спартак» неплохо играл до штрафной соперника. Внутри не хватало более высокого мастерства у футболистов. У «Спартака» были шансы забить. Сегодня «Спартак» очень организованная команда для борьбы за самые высокие места. Хотелось бы отметить высокую посещаемость. Был большой ажиотаж перед этим матчем. Такой футбол нам нужен», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После шести туров «Зенит» с 14 очками находится на первом месте, а «Спартак» с 11 очками занимает четвертую строчку.