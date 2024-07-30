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Сегодня, 18:29

Юрий Семин: «Лунев — квалифицированный вратарь, который поможет «Динамо»

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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин оценил игру голкипера «Динамо» Андрея Лунева в первых матчах за бело-голубых.

«Он опытный игрок. Да, он допустил пару ошибок в матче с «Локомотивом», но сам же их и исправил. Это очень квалифицированный вратарь, который поможет команде», — цитирует Семина «РБ Спорт».

32-летний Лунев перешел в «Динамо» на правах свободного агента летом 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 2 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Лунев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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