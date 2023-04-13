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Сегодня, 20:02

Семин: «Пиняев играет хорошо. Пока оправдывает все вложения»

Семин оценил повышение трансферной стоимости Пиняева
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил повышение трансферной стоимости полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», — сказал Семин «СЭ».

Пиняев вошел в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt. Стоимость левого вингера «Локомотива» выросла на 3,5 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов.

На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол в текущем сезоне.

(Валерия Яшвили)

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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