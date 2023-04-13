Семин: «Пиняев играет хорошо. Пока оправдывает все вложения»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил повышение трансферной стоимости полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Пиняев играет хорошо, вопросов нет. Пока он оправдывает все вложения. Дальше — жизнь покажет», — сказал Семин «СЭ».

Пиняев вошел в топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt. Стоимость левого вингера «Локомотива» выросла на 3,5 миллиона евро и теперь составляет 7 миллионов.

На его счету 8 матчей за московскую команду и 1 гол в текущем сезоне.

(Валерия Яшвили)