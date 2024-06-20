Семин: «Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне»

Известный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил работу «Зенита» на трансферном рынке.

— Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?

— Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома. Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель.