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Сегодня, 16:40

Семин — о Педро: «Люди в его возрасте играют в «Барселоне», «Реале»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил талант нападающего «Зенита» Педро.

— Педро действительно феномен? Вам не кажется, что по своим данным 18-летний бразилец талантливее Кварацхелии?

— Конечно, сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал. Да, приобретения, конечно, дорогостоящие. Однако они в будущем окупятся. Стратегия питерцев себя оправдывает. Они в этом плане молодцы. Привозят в наш чемпионат таких ярких исполнителей, как тот же Педро. Парень делает разницу, делает результат. А вот прогнозировать его будущее сложно. Многие молодые начинают мощно, а потом пропадают... Ничего удивительного в том, что Педро показывает такой футбол в 18 лет, нет.

— Разве?

— Конечно. Вообще-то в его возрасте есть люди, которые выступают и в более топовых командах. Например, Гави в «Барселоне», Беллингем в «Реале» играет уже несколько лет. А у нас говорят, что если футболисту 21 год, он еще молод. Как так?
В 21 уже нужно показывать зрелый футбол, выходить на ведущие роли в своей команде. Посмотрите, сколько таких ребят выступают в Англии, в Испании. А в России им по-прежнему выдают авансы. Повторюсь, Педро — добротное приобретение. А превзойдет ли он Кварацхелию? Только время покажет.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

18-летний Педро в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 7 матчей и забил три гола.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
Юрий Семин
0
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