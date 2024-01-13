Семин оценил вклад Романцева в развитие футбола: «Революция Олега — два центральных защитника, через которых развивались атаки»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» оценил вклад Олега Романцева в развитие футбола.

— Двинул ли, по-вашему, футбол Олега Романцева игру вперед, Юрий Палыч?

— Конечно. Потому что игра способна развиваться только в соперничестве противоположных концепций. Футбол Романцева — это был противовес совсем другому футболу Валерия Лобановского и его киевского «Динамо».

Чем хорош был тренер Романцев? Когда-то в «Спартаке» много лет был капитаном — а также капитаном сборной СССР — Игорь Нетто. Он оказывал давление на всех партнеров, чтобы они играли только в короткий пас.

— А кто в него не играл — тех называл не иначе как баранами. Или, если к этим футболистам относился с человеческой симпатией, — баранчиками.

— Если Нетто открывался в середине, мяч ему отдавали всегда. Так завязывалась нить комбинаций, по которым «Спартаку» не было равных в стране. Потом эти требования подхватил Константин Бесков, а далее — Олег. Короткие передачи, контроль мяча — только так!

А что однозначно нового сделал Романцев — он искал и нашел двух техничных центральных защитников, Виктора Онопко и Юрия Никифорова, перед которыми ставилась цель продвигать мяч вперед. Онопко мог играть полузащитника, Никифоров в юношеских сборных вообще был центральным нападающим.

— И сам Пеле его на ЮЧМ выделял. А в четвертьфинале Лиги чемпионов-1995/96 с «Нантом» он блестяще проявил себя в качестве опорника и, подключаясь к атакам, забил два мяча.

— О чем я и говорю. Романцев поставил их центральными защитниками, и развитие всех атак шло через них, причем кто-то из двоих всегда подключался. Никто до этого так не делал! И когда в средней линии появлялся лишний игрок (чаще это был Онопко, но и Никифоров тоже часто), то у «Спартака» там возникало преимущество.

Также Олег первым создал преимущество на флангах, где с помощью забеганий любой игрок середины поля появлялся в углу штрафной, и спартаковцы тоже формировали за счет этого численное преимущество. Мы сейчас говорим о Пепе Гвардиоле, и он, конечно, в футболе все поменял. Его «Барселона» создала новую игру, сейчас «Манчестер Сити» ее развивает. Но Романцев шел в том же направлении и был первым человеком, который так играл.

— А как же Константин Бесков, Йохан Кройф?

— Романцев развил то, что делал Бесков. У Константина Ивановича центральные защитники были такие, как у всех. Высокие, не очень техничные, главной их задачей было разрушение. У Олега было по-другому — созидание. В тот период он за счет этой новизны, уверен, и выигрывал. Все его победы были закономерными.

— Вы упомянули такой прием, как забегания. Насколько помню, у Бескова их не было. Притом что «стенки», как и у Романцева, были постоянно.

— Да, забеганий у Бескова не было! Длинные забегания были у Лобановского — в частности, их делал Владимир Трошкин и крайние защитники. А у Романцева — короткие забегания, которые из средней линии делал любой игрок. Больше всех это получалось у Дмитрия Аленичева. Их комбинации с Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Ильей Цымбаларем просто идеальны. Их невозможно было блокировать. Никак!