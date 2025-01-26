Семин — о возвращении Бителло: «Может быть, хороший разговор поможет поменять его мнение»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение полузащитника «Динамо» Бителло в расположение клуба.

«В «Динамо» разберутся, что делать с Бителло дальше: оставлять или продавать. Там работают опытные руководители, которые примут правильное решение. Думаю, у каждого тренера в карьере такое происходило. Бывает, что иной раз такое поведение — идея окружения, а не самого игрока. Может быть, хороший разговор поможет поменять его мнение. Мне кажется, что играть на таком стадионе — прекрасно, команда показывает интересный футбол. И непонятно, зачем уезжать в неизвестность. По всей видимости, этот демарш вызван финансовой ситуацией», — сказал Семин «СЭ».

Бителло пропустил первые десять дней зимних сборов «Динамо». По информации СМИ, полузащитник после отпуска не планировал возвращаться в Россию и вел переговоры о переходе в «Ботафого». 23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

25-летний бразилец выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.