Семин — о «Спартаке»: «Красно-белые должны каждый год что-то выигрывать, правильно?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» в текущем сезоне.

«Что такое «Спартак»? Каждый год красно-белые должны что-то выигрывать, правильно? Команда со своими традициями. Мы помним, что Романцев каждый год выигрывал или чемпионство, или Кубок России. У «Спартака» хороший бюджет, потрясающие болельщики, которые, на мой взгляд, самые многочисленные. Мне кажется, в этом году хорошая селекция прошла. То, что случилось, случилось», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» в матче 10-го тура РПЛ уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

В следующем, 11-м, туре РПЛ «Спартак» сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября.