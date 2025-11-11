Семин об увольнении Станковича: «Результаты «Спартака» — неудовлетворительные»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Результаты «Спартака» неудовлетворительные. Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. Любое увольнение, так же как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы «Спартак» стабилизировал игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин «СЭ».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.