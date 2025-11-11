Видео
11 ноября, 20:25

Семин об увольнении Станковича: «Результаты «Спартака» — неудовлетворительные»

Константин Белов
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Результаты «Спартака» неудовлетворительные. Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. Любое увольнение, так же как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы «Спартак» стабилизировал игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин «СЭ».

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

9

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Желаю Пьеру Ришару Российского футбола заступить на мостик Спартака и подвергнуться травле, проклятиям, оговорам и быть обоссанным и обосранным журна...люхами с ног до головы! Нашёлся вдруг - Высокий блондин в тёмном ботинке, умник бл..ть!

    12.11.2025

  • Илья858

    А у Локомотива удовлетворительные? Локомотив - 4-й, Спартак - 6-й с отставанием в 5 очков.

    11.11.2025

  • volish17

    Плевать что думает Семин , это его мысли на пенсии, имет право , его не били и не травили как Станковича ...

    11.11.2025

  • AtlasSM

    Вообще без тренера игра, конечно же, стабилизируется...А вместе с ней и результаты. И к зимней паузе Спартак будет десятым, а в Кубке вылетит в Путь регионов

    11.11.2025

  • volish17

    Спасибо Станкович , за то что урезонил голубых жаб как тренер ...

    11.11.2025

  • Степочкин

    "Закономерно"(с)

    11.11.2025

  • Millwall82

    у Валеры громадная неустойка (контракт до 2028 года), тут по обоюдному согласию.

    11.11.2025

  • Врн36

    А какие результаты например у Динамо. Но Карпина кроме болельщиков никто не увольняет и в СМИ никто на него так не нападает

    11.11.2025

  • itiv

    Семин-Душка!

    11.11.2025

    Деян Станкович
    Юрий Семин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
