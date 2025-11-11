11 ноября, 20:25
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича из «Спартака».
Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.
«Результаты «Спартака» неудовлетворительные. Шестое место — это не то, на что рассчитывает клуб. Любое увольнение, так же как и любое назначение, является совершенно нормальным событием для любого главного тренера. У команды были плохие и очень хорошие матчи, но нет стабильности. Если бы «Спартак» стабилизировал игру, то боролся бы за чемпионство. У красно-белых хороший подбор футболистов, особенно в атаке», — сказал Семин «СЭ».
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
ЛЕОН КИЛЛЕР
Желаю Пьеру Ришару Российского футбола заступить на мостик Спартака и подвергнуться травле, проклятиям, оговорам и быть обоссанным и обосранным журна...люхами с ног до головы! Нашёлся вдруг - Высокий блондин в тёмном ботинке, умник бл..ть!
12.11.2025
Илья858
А у Локомотива удовлетворительные? Локомотив - 4-й, Спартак - 6-й с отставанием в 5 очков.
11.11.2025
volish17
Плевать что думает Семин , это его мысли на пенсии, имет право , его не били и не травили как Станковича ...
11.11.2025
AtlasSM
Вообще без тренера игра, конечно же, стабилизируется...А вместе с ней и результаты. И к зимней паузе Спартак будет десятым, а в Кубке вылетит в Путь регионов
11.11.2025
volish17
Спасибо Станкович , за то что урезонил голубых жаб как тренер ...
11.11.2025
Степочкин
"Закономерно"(с)
11.11.2025
Millwall82
у Валеры громадная неустойка (контракт до 2028 года), тут по обоюдному согласию.
11.11.2025
Врн36
А какие результаты например у Динамо. Но Карпина кроме болельщиков никто не увольняет и в СМИ никто на него так не нападает
11.11.2025
itiv
Семин-Душка!
11.11.2025