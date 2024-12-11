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Сегодня, 15:15

Семин считает закономерным признание Батракова лучшим молодым игроком года: «Его результаты говорят сами за себя»

Семин считает закономерным признание Батракова лучшим молодым игроком года
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

«Наверное, это закономерно, потому что его результаты говорят сами за себя: забитые голы, передачи. На мой взгляд, он был самым ярким из молодых игроков. Его будущее зависит от него самого. У нас очень много было молодых игроков, которые на каком-то этапе были лучшими, яркими. Но потом прогресса не оказывалось. Самое главное — избежать этого Батракову. Сегодня он просто подающий надежды в нашей лиге. Потому что в его возрасте уже играют в топ командах», — сказал Семин «СЭ».

Награду вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова. Среди 105 экспертов Батракова назвали лучшим молодым футболистом 98 человек. 19-летний россиянин набрал 518 баллов.

В сезоне-2024/25 Батраков провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Александр Абустин

Алексей Батраков
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
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