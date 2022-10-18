Семин — о словах Камано: «Он меня не знает? И что?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентами «СЭ» отреагировал на высказывание нападающего московской команды Франсуа Камано о нем.

Ранее в комментарии «СЭ» гвинейский футболист признался, что не знает, кто такой Семин.

«Камано меня не знает? И что? Ну и что тут такого? Слушайте, хотите провоцировать? Как считаете нужным так и ответьте. Задавайте вопросы про футбол», — сказал Семин «СЭ».

Железнодорожники занимают 13-е место с 12 очками в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

При Семине «Локомотив» в последний раз становился чемпионом России по футболу (сезон-2017/18).