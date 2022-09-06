Юрий Семин ответил на вопрос о дальнейших планах работы

6 сентября, 21:11
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.
— Можем ли мы снова увидеть вас в качестве журналиста на матче?
— Возможно, да, возможно, нет. Это все импровизация. Четких планов сейчас нет.
— У вас очень хорошо получалось!
— Значит, имеем шанс, спасибо!
— Вчера писали, что вас можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива».
— Не знаю, кто писал, того и спросите.
— Говорят, что вы главный кандидат.
— Что там говорят, я не комментирую.
Ранее сообщалось, что Юрий Семин может быть назначен главным тренером «Локомотива» в случае ухода в отставку председателя совета директоров «Локомотива» Александра Плутника.
5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.