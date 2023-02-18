Семин: «Локомотив» упустил Кварацхелию, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, почему московский клуб упустил нападающего Хвичу Кварацхелию.

«Тема о том, почему его упустил «Локомотив», давно исчерпана. Его упустили, потому что люди плохо знают футбол, но руководят клубом. Куда Хвича может отправиться дальше, решит он сам и руководство «Наполи», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Кварацхелия играл за «Локомотив» на правах аренды с февраля по июнь 2019 года. В составе московского клуба он провел 10 матчей, в которых забил один гол.

С лета 2022-го грузинский форвард выступает за «Наполи». На его счету 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.