Юрий Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин не исключил свое возвращение к работе в ближайшее время.

«Не знаю. Будет хорошее настроение и предложение, будем работать», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года.