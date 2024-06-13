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Сегодня, 23:19

Юрий Семин ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

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Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин не исключил свое возвращение к работе в ближайшее время.

«Не знаю. Будет хорошее настроение и предложение, будем работать», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года.

Источник: «РИА Новости Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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