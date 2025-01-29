Семин о травме Караваева: «Уверен, что «Зенит» решит эту проблему. Даже не обязательно покупать кого-то»

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Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении «Зенита».
«Уверен, что «Зенит» решит проблему с правым флангом обороны. Даже не обязательно покупать кого-то. Можно переместить крайнего полузащитника на крайнего защитника. В таком случае команда будет играть в атакующий футбол. Но посмотрим, как с этим заберется руководство «Зенита», купит игрока или решит проблему внутренними резервами», — сказал Семин «СЭ».
29-летнему Караваеву диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Он получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев.
В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.