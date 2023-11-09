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Сегодня, 17:19

Семин — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «У этой игры будет правильный нерв»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре «Зенита» и «Краснодара», которые сыграют между собой в матче 15-го тура РПЛ. Встреча состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обещает быть очень интересным. С турнирной точки зрения эти команды встречаются в идеальный момент. Прямо сейчас — это два самых стабильных клуба чемпионата, и очень хорошо, что промежуточное лидерство определится в их очном поединке. У этой игры будет правильный нерв», — цитирует Семина «РБ Спорт».

После 14 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России-2023/24, набрав 31 очко. «Зенит» расположился на 2-й строчке — 29 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
Юрий Семин
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