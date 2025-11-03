Семин: «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить «Краснодару»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Нужно говорить о том, что «Спартак» играл с командой, которая показывает самый современный футбол. Во-первых, у «Краснодара» потрясающая мотивация, буквально у всех игроков. Они хотят сохранить прошлогоднее звание и играют прекрасно как в обороне, так и в атаке. Во-вторых, это громадная работа Мусаева — объединить всех этих ребят в одно единое целое. Это очень сложно. Но это тренерская работа. «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить, хотя моментами у них были неплохие действия в атаке, но оборона команды не сбалансирована. У них есть индивидуально сильные игроки, но на сегодняшний момент они по всем статьям уступили «Краснодару», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.