3 ноября, 12:45

Семин: «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить «Краснодару»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Нужно говорить о том, что «Спартак» играл с командой, которая показывает самый современный футбол. Во-первых, у «Краснодара» потрясающая мотивация, буквально у всех игроков. Они хотят сохранить прошлогоднее звание и играют прекрасно как в обороне, так и в атаке. Во-вторых, это громадная работа Мусаева — объединить всех этих ребят в одно единое целое. Это очень сложно. Но это тренерская работа. «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить, хотя моментами у них были неплохие действия в атаке, но оборона команды не сбалансирована. У них есть индивидуально сильные игроки, но на сегодняшний момент они по всем статьям уступили «Краснодару», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.

15

  • Алексей Булатов

    Динамо при Силкине 3 месяца рвало всех и при нем же и с этими игроками...через полгода ....

    05.11.2025

  • zg

    Ты не поверишь,я в курсе!)))

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Так всё и есть..

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Шпалыч не Мостовой - футбол не только смотрит, но и видит.

    03.11.2025

  • Степочкин

    Мусаева в Спартак? :grin::relaxed:?

    03.11.2025

  • Ратель

    Ну, про ,,Хотят сохранить" - это, конечно, неправильно, в остальном да. Краснодар команда, Спартак сейчас - набор ярких личностей.

    03.11.2025

  • AZ

    Год назад перед этим матчем Спартак матчей пять выиграл, а теперь?))) И кстати, вынесли уже после того, как они вас в такой же хлам вынесли в Москве)))

    03.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Здоровья Палычу!

    03.11.2025

  • За спорт!

    Палыч зрит в корень.

    03.11.2025

  • zg

    Тренер тот же,состав не сильно поменялся...

    03.11.2025

  • Алексей Булатов

    Так это ..год назад

    03.11.2025

  • zg

    Год назад мы их там вынесли в хлам.

    03.11.2025

  • zg

    Не мог,ибо без тренера....Думаю,даже с тобой,Шпалыч,мы бы вчера выиграли!

    03.11.2025

  • Алексей Булатов

    Ой,ну все ждали победы Спартака в...Краснодаре!? не смешите людей

    03.11.2025

  • wam

    А что он мог показать и доказать? У команды ни задач, ни стратегии, ни тактики. Бородатым мужикам пора домой. Засиделись.

    03.11.2025

    Юрий Семин
    РПЛ
    ФК Краснодар
    ФК Спартак (Москва)
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
