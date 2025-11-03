Семин: «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить «Краснодару»

3 ноября, 12:45
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ.
«Нужно говорить о том, что «Спартак» играл с командой, которая показывает самый современный футбол. Во-первых, у «Краснодара» потрясающая мотивация, буквально у всех игроков. Они хотят сохранить прошлогоднее звание и играют прекрасно как в обороне, так и в атаке. Во-вторых, это громадная работа Мусаева — объединить всех этих ребят в одно единое целое. Это очень сложно. Но это тренерская работа. «Спартак» вчера ничего не мог противопоставить, хотя моментами у них были неплохие действия в атаке, но оборона команды не сбалансирована. У них есть индивидуально сильные игроки, но на сегодняшний момент они по всем статьям уступили «Краснодару», — сказал Семин «СЭ».
«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и вернулся на первое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» занимает шестую позицию с 22 очками.
Алексей Булатов
Динамо при Силкине 3 месяца рвало всех и при нем же и с этими игроками...через полгода ....
05.11.2025
zg
Ты не поверишь,я в курсе!)))
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Так всё и есть..
03.11.2025
Saiga-спринтер
Шпалыч не Мостовой - футбол не только смотрит, но и видит.
03.11.2025
Степочкин
Мусаева в Спартак? :grin::relaxed:?
03.11.2025
Ратель
Ну, про ,,Хотят сохранить" - это, конечно, неправильно, в остальном да. Краснодар команда, Спартак сейчас - набор ярких личностей.
03.11.2025
AZ
Год назад перед этим матчем Спартак матчей пять выиграл, а теперь?))) И кстати, вынесли уже после того, как они вас в такой же хлам вынесли в Москве)))
03.11.2025
Строгий-но-справедливый
Здоровья Палычу!
03.11.2025
За спорт!
Палыч зрит в корень.
03.11.2025
zg
Тренер тот же,состав не сильно поменялся...
03.11.2025
Алексей Булатов
Так это ..год назад
03.11.2025
zg
Год назад мы их там вынесли в хлам.
03.11.2025
zg
Не мог,ибо без тренера....Думаю,даже с тобой,Шпалыч,мы бы вчера выиграли!
03.11.2025
Алексей Булатов
Ой,ну все ждали победы Спартака в...Краснодаре!? не смешите людей
03.11.2025
wam
А что он мог показать и доказать? У команды ни задач, ни стратегии, ни тактики. Бородатым мужикам пора домой. Засиделись.
03.11.2025