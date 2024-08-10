Семин: «Глушенкову для перехода в топ-клуб Европы еще надо поддержать нынешний статус»

Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.

«Ему еще нужно поддержать статус, который у него сегодня есть. Надо получить стандартную уверенность, что он будет так играть в каждом матче. Это только старт чемпионата. Сегодня мы не можем говорить, готов ли он к какой-то топ-команде», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В шести проведенных матчах за «Зенит» Глушенков отметился девятью забитыми голами.