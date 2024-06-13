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Сегодня, 13:50

Семин — о Тюкавине в «Динамо»: «Зачем ему куда-то уходить?»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением, стоит ли нападающему «Динамо» Константину Тюкавину покидать клуб.

«Зачем ему куда-то уходить? Ему комфортно находиться в «Динамо», ему вовремя платят зарплату, которую он заслужил, и к нему у болельщиков есть большая симпатия. Игроки всегда должны думать своей головой, а не переходить из-за того, что это выгодно агентам», — сказал Семин «СЭ».

Тюкавин был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата по традиционному опросу «СЭ» среди футболистов всех клубов РПЛ. Нападающий набрал 279 баллов, он был упомянут в анкетах каждого клуба Премьер-лиги.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

Константин Передерий

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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