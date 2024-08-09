Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Семин: «Думаю, в матче между «Краснодаром» и ЦСКА будет немного голов»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар» в Кубке России показал игру высокого уровня. Правда, забитых голов было мало. Мне нравится, как ЦСКА играет в обороне. У «Краснодара» была не лучшая реализация, но атаки хороши, поэтому нас ждет интересный, непредсказуемый матч. Думаю, голов будет немного. Сложно сказать, изменился ли «Краснодар» без Матвея Сафонова. На данный момент есть проблема реализации моментов, ждем голов только от Джона Кордобы. Другие игроки показывают не лучшие качества в реализации голов, но «Краснодар» по своему составу очень силен. На мой взгляд, даже игроков, претендующих на место в стартовом составе, очень много. Непросто Мураду Мусаеву справиться с таким количеством хороших игроков, потому что все хотят играть, быть в стартовом составе. Но этого не получается, и это тоже является проблемой. Обычно чемпионская команда — это 18-20 игроков, которые играют весь сезон», — сказал Семин ODDS.ru.

В субботу, 10 августа, «Краснодар» на своем стадионе примет ЦСКА. Начало матча — в 20.00 мск.

Источник: ODDS.ru
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
3
Обсудить
Читайте также
Захар Петров не смог завоевать медаль Олимпиады-2024 в каноэ-одиночке
В Париже четырнадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» ответили на вопрос о сроках восстановления защитника Фассона