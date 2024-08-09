Семин: «Думаю, в матче между «Краснодаром» и ЦСКА будет немного голов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар» в Кубке России показал игру высокого уровня. Правда, забитых голов было мало. Мне нравится, как ЦСКА играет в обороне. У «Краснодара» была не лучшая реализация, но атаки хороши, поэтому нас ждет интересный, непредсказуемый матч. Думаю, голов будет немного. Сложно сказать, изменился ли «Краснодар» без Матвея Сафонова. На данный момент есть проблема реализации моментов, ждем голов только от Джона Кордобы. Другие игроки показывают не лучшие качества в реализации голов, но «Краснодар» по своему составу очень силен. На мой взгляд, даже игроков, претендующих на место в стартовом составе, очень много. Непросто Мураду Мусаеву справиться с таким количеством хороших игроков, потому что все хотят играть, быть в стартовом составе. Но этого не получается, и это тоже является проблемой. Обычно чемпионская команда — это 18-20 игроков, которые играют весь сезон», — сказал Семин ODDS.ru.

В субботу, 10 августа, «Краснодар» на своем стадионе примет ЦСКА. Начало матча — в 20.00 мск.