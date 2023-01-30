Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Семин о переходе Конти в «Локомотив»: «Ему 28 лет? Значит, поменялась стратегия!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» переход 28-летнего аргентинского защитника «Бенфики» Хермана Конти в московский клуб.

«Сколько ему лет? 28? Значит, поменялась стратегия! Посмотрим на него. Сейчас сложно что-то о нем сказать. Я его не видел», — сказал Семин «СЭ».

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Футболист играл за мексиканский «Атлас», бразильские «Байю».

Последним местом аренды для Конти был бразильский клуб «Америка», в котором он провел весь 2022 год и забил 1 гол в 38 матчах.

Сегодня, 30 января «Локомотив» объявил о подписании контракта с Конти на 2,5 года. Защитник будет выступать за команду под 30-м номером.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«В случае неповиновения грозятся сбить самолет». Как польские диспетчеры чуть не сорвали матч «Спартака»
Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»
Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»
Агент Ренана рассказал, когда бразильский футболист присоединится к «Зениту»
«Локомотив» подписал защитника, «ПСЖ» хочет Малкома, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
«Крылья Советов» заплатили за Гарре 1,75 миллиона долларов, получив 50% прав на игрока
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»

«Риу Аве» не отдаст защитника Виллиама в «Сочи»