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Сегодня, 00:40

Семин: «У «Спартака» есть хорошие игроки, из которых надо сделать команду»

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Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (3:1) во втором туре РПЛ.

«Спартак» — это команда более высокой квалификации, чем «Химки», поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду. Барко отлично себя проявил, Бонгонда замечательно сыграл с «Химками». Результаты будут зависеть именно от этого», — цитирует Семина Metaratings.ru.

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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