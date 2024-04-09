Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Семин — о продлении контракта с Чаловым: «Разумное решение с обеих сторон»

Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта нападающего Федора Чалова с ЦСКА. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2024/25.

«Продлить контракт — разумное решение с обеих сторон. Он давно игрок ЦСКА, еще со школы. Хорошо, что футболист и клуб нашли общее понимание и продлили контракт. Я думаю, после этого он успокоится, будет более хладнокровно забивать мячи за ЦСКА и приносить победы команде», — сказал Семин «СЭ».

Чалов находится в системе ЦСКА с 2006 года. За первую команду армейцев нападающий провел 251 матч, забил 85 мячей и отдал 43 результативные передачи.

В этом сезоне РПЛ Чалов отметился 9 голами и 3 ассистами в 22 играх.

(Савелий Максимцев)

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
Обсудить
Читайте также
Валентина Гунина оценила старт Непомнящего на турнире претендентов
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
На смену Абаскалю везут тренера, который только три года работал главным. Что происходит в «Спартаке» и почему глава МИД лоббирует Черчесова
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин поделился мнением о возможном назначении Янсена на пост главного тренера «Спартака»

«Урал» попросил ЭСК разобрать два эпизода в матче против «Крыльев Советов»