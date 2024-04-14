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Сегодня, 09:47

Семин — о разгромном поражении «Ахмата»: «Чудес не бывает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгромное поражение «Ахмата» в матче 24-го тура РПЛ против «Балтики» (1:7).

«Чудес не бывает. Не бывает такого, что пришел новый тренер и сразу все поменялось. Подготовка была предыдущих тренеров, которые провели с командой большие тренировочные сборы. Не знаю, сможет ли Адиев исправить ситуацию. «Балтика» очень хорошо играет в последних матчах. Они в хорошей физической форме, предыдущие матчи они играли уверенно, а «Ахмат» играл слабо», — сказал Семин «СЭ».

«Балтика» (20 очков) поднялась на 13-е место в РПЛ, «Ахмат» (20) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице. Грозненцы потерпели второе подряд поражение после назначения Магомеда Адиева главным тренером команды.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
Юрий Семин
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