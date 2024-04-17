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Сегодня, 17:10

Семин: «Помогал ли спортивный директор «Спартака» Абаскалю?»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал решение «Спартака» расстаться с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

— В завершение — о «Спартаке». Не затянул ли клуб с увольнением Гильермо Абаскаля?

— Интересный вопрос... Какой главный критерий в работе тренера и руководителя? Результат и место в таблице. Так всегда было, есть и будет. Мне показалось, что нестабильность в игре команды, нервозность, волнение шли именно от главного тренера. Абаскаль так и не определил оптимальный состав, пробовал разные сочетания... Но я бы не возлагал всю вину только на испанца. Наверное, ответственность должны разделить и те руководители, которые его приглашали. Ведь кто-то же позвал его в «Спартак»? Кто-то же дал добро на то, что у команды отпуск получился дольше, чем у всех остальных? Все надо рассматривать в комплексе.

— Поясните, пожалуйста.

— С тренером же в связке должны работать спортивный директор, генеральный директор. Помогали ли они ему? Вопрос... Почему все время виноват только тренер? Мне это по сей день непонятно! А остальные? Кто-то его пригласил, кто-то не помог... Считаю, если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе и должны уходить в случае невыполнения задачи. Не забывайте еще и о том, что в «Спартаке» всегда сложно работать. Большое давление со всех сторон, постоянные ожидания болельщиков... Я это к тому, что не надо все валить только на тренера! Ответственность нужно делить.
Понимаю, есть Сергей Галицкий, который вкладывает в «Краснодар» свои деньги. Он имеет право увольнять тренеров и не должен уходить вслед за ними. Но в «Спартаке"-то другая история. Речь идет о наемных менеджерах.

— Удивлены тем, что в «Спартак» вновь сватают иностранца — бывшего тренера АЗ Паскаля Янсена, который ничего не выигрывал в своей карьере?

— Я уже частично ответил на ваш вопрос. Не могу что-то советовать руководителям «Спартака». Им принимать важное решение. Но лишь повторю свою мысль: если у нового тренера не получится, должен уйти не только он, но и те, кто лоббировал его кандидатуру.

Гильермо Абаскаль. «Почему виноват только Абаскаль? Кто-то же приглашал его в «Спартак»? Кто дал команде такой отпуск?» Интервью Семина

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
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