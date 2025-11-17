Видео
17 ноября, 11:09

Семин рассказал, в каком чемпионате Батраков проявит себя лучше всего

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал на тему того, в каком чемпионате хавбек московского клуба Алексей Батраков сможет заиграть.

«Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи [Кварацхелии] обязательно», — цитирует Семина РИА Новости.

В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Источник: РИА Новости Спорт
9

  • руслан магомедов

    квичу обули 4-0 и оно крадется в ПСЖ. квича-муча.

    17.11.2025

  • руслан магомедов

    23 ляма хрен, кто за него даст. Подкрадываться к воротам_ это вообще высер. Лучший чемпионат для него там , где он сейчас играет. Нигде больше ему денег платить не будут. А, где пиняевы-тюкавины за ними же очередь стояла. И, главное . А , НА ХЕРА ВАМ ВСЕМ НАДО ЧТО БЫ ОНИ КУДА-ТО УЕЗЖАЛИ?????????????????

    17.11.2025

  • руслан магомедов

    Сколько бы не пытались из батрака сделать "великого" хутболиста не получится. Мелкий, субтильный, в единоборствах ему не учавствовать, отобратть не сумеет, потому что слаб и мал. Сколько игр он отыграл и уже сдулся. обляка такой-же , что оно умеет, забивать пенали, или с о штрафного. ВСЕ .!!!!!!

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Чилийский, судя по всему, не потянет

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    Совсем уже с головой не дружит ! Видимо шапка- ПЕТУШОК сделала свое дело ! Кому он нужен в Европе ?! Если только в Чили заберут !

    17.11.2025

  • blue-white!

    В медиа-лиге...

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Куда отправляет Батракова престарелая элита,давно известно - только в Реал и Барселону,на худой конец, Атлетико. Пусть отправляют,пусть даже Золотой мяч ему изготовят где-нибудь на заводе.

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Хвича до Испании крадётся в обход?

    17.11.2025

  • sergey stepanov

    В ПФЛ!

    17.11.2025

