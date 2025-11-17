Семин рассказал, в каком чемпионате Батраков проявит себя лучше всего

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал на тему того, в каком чемпионате хавбек московского клуба Алексей Батраков сможет заиграть.

«Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи [Кварацхелии] обязательно», — цитирует Семина РИА Новости.

В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.