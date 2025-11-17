Семин рассказал, в каком чемпионате Батраков проявит себя лучше всего

17 ноября, 11:09
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал на тему того, в каком чемпионате хавбек московского клуба Алексей Батраков сможет заиграть.
«Он не такой мощный, как игроки в Англии. Наверное, он в испанские габариты впишется. У него есть такое чутье: незаметно подкрасться под чужие ворота и забить. Это тоже чудо. На сегодняшний момент он лучший. Пусть он берет пример с Хвичи [Кварацхелии] обязательно», — цитирует Семина РИА Новости.
В этом сезоне на счету Батракова 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.
руслан магомедов
квичу обули 4-0 и оно крадется в ПСЖ. квича-муча.
руслан магомедов
23 ляма хрен, кто за него даст. Подкрадываться к воротам_ это вообще высер. Лучший чемпионат для него там , где он сейчас играет. Нигде больше ему денег платить не будут. А, где пиняевы-тюкавины за ними же очередь стояла. И, главное . А , НА ХЕРА ВАМ ВСЕМ НАДО ЧТО БЫ ОНИ КУДА-ТО УЕЗЖАЛИ?????????????????
руслан магомедов
Сколько бы не пытались из батрака сделать "великого" хутболиста не получится. Мелкий, субтильный, в единоборствах ему не учавствовать, отобратть не сумеет, потому что слаб и мал. Сколько игр он отыграл и уже сдулся. обляка такой-же , что оно умеет, забивать пенали, или с о штрафного. ВСЕ .!!!!!!
Симон Вирсаладзе
Чилийский, судя по всему, не потянет
Djin Ignatov
Совсем уже с головой не дружит ! Видимо шапка- ПЕТУШОК сделала свое дело ! Кому он нужен в Европе ?! Если только в Чили заберут !
blue-white!
В медиа-лиге...
Slim Tallers
Куда отправляет Батракова престарелая элита,давно известно - только в Реал и Барселону,на худой конец, Атлетико. Пусть отправляют,пусть даже Золотой мяч ему изготовят где-нибудь на заводе.
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Хвича до Испании крадётся в обход?
sergey stepanov
В ПФЛ!
