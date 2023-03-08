Семин: «Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил составы петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Не согласен, что у «Зенита» на голову состав сильнее, чем у «Спартака». Малком и Промес — игроки одного уровня. У «Зенита» нет явного превосходства в составе над «Спартаком». Наверное, 2-3 позиции чуть лучше укомплектованы, но не более того. Жива ли интрига в борьбе за золото? Она жива, пока математически это возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

После 18-то туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Спартак» с 37 очками идет вторым.

Промес возглавляет рейтинг игроков РПЛ по системе гол+пас, он забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Малком занимает второе место, имея в своем активе 14 голов и 5 результативных передач.